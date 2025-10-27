Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Scope stuft US-Kreditwürdigkeit herab

Berlin. Die Kreditwürdigkeit der USA wurde herabgestuft. Die in Berlin ansässige europäische Ratingagentur Scope senkte die Bonitätsnote der weltgrößten Volkswirtschaft von AA auf AA-. Der Grund: Die »Schwächung von Standards bei der Regierungsführung« verringere die Stabilität der US-Politik, heißt es im jüngsten Gutachten der Agentur. Die Gewaltenteilung werde ausgehöhlt, die US-Handelspolitik sei unberechenbar, die Regierung begünstige politische Polarisierung und eine Lahmlegung der Gesetzgebung. Außerdem gehe ein immer größerer Teil der Staatseinnahmen für Zinsen drauf. (dpa/jW)

