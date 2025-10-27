Trump will weitere Zölle gegen Kanada

Washington. US-Präsident Trump hat zusätzliche Zölle gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent angekündigt. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform »Truth Social«, dass eine irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle nicht sofort gestoppt worden sei. Am Freitag hatte die kanadische Provinz Ontario nach heftiger Kritik von Trump die Ausstrahlung des Antizollwerbeclips ausgesetzt – jedoch nicht mit sofortiger Wirkung. Der Premierminister von Ontario, Doug Ford, kündigte auf X an, nach einem Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney werde Ontario seine Werbekampagne ab Montag aussetzen.(dpa/jW)