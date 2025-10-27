US-Deals mit Thailand, Kambodscha, Malaysia
Kuala Lumpur. US-Präsident Donald Trump hat Handelsabkommen mit mehreren südostasiatischen Staaten unterzeichnet. Dazu gehören vertragliche Übereinkommen mit Kambodscha und Malaysia über gegenseitigen Handel und eine Vereinbarung mit Thailand über »kritische Mineralien«, die am Rande des Gipfeltreffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) am Sonntag vereinbart wurden. Die Abkommen wurden nach Feierlichkeiten unterzeichnet, bei denen die Staats- und Regierungschefs von Thailand und Kambodscha eine erweiterte Waffenruhe zwischen ihren Ländern besiegelten. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Trumps Bumerangvom 27.10.2025
-
Milliardengrab als Ködervom 27.10.2025