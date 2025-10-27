Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

US-Deals mit Thailand, Kambodscha, Malaysia

Kuala Lumpur. US-Präsident Donald Trump hat Handelsabkommen mit mehreren südostasiatischen Staaten unterzeichnet. Dazu gehören vertragliche Übereinkommen mit Kambodscha und Malaysia über gegenseitigen Handel und eine Vereinbarung mit Thailand über »kritische Mineralien«, die am Rande des Gipfeltreffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) am Sonntag vereinbart wurden. Die Abkommen wurden nach Feierlichkeiten unterzeichnet, bei denen die Staats- und Regierungschefs von Thailand und Kambodscha eine erweiterte Waffenruhe zwischen ihren Ländern besiegelten. (Reuters/jW)

