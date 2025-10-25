EU droht Tik Tok und Facebook Strafe an

Brüssel. Facebook, Instagram und Tik Tok verstoßen nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission gegen ein Digitalgesetz. Den Onlineriesen drohen wegen mangelnder Datentransparenz hohe Geldstrafen, sollten sie nicht noch entlastendes Material präsentieren oder Anpassungen vornehmen, wie die EU-Kommission mitteilte. Demnach würden die Plattformen Forschern nicht genug Einblicke in ihre Daten bieten. Eine Sprecherin von Tik Tok teilte mit, man prüfe die Befunde, aber es stünden hier Datenschutz und die Anforderungen des Digital Services Act, mehr Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen, im Widerspruch. (dpa/jW)