SNB verkauft Anteil an Rio Tinto

Zürich. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) treibt den Verkauf von Beteiligungen an Rohstoffunternehmen voran. So hat sich die Notenbank von ihrem Anteil am britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto getrennt, wie aus Daten des Finanzdienstleisters LSEG hervorgeht. Die SNB habe zwischen dem 2. Juni und dem 21. Juli ihr gesamtes 3,8 Millionen Aktien schweres Paket im Wert von 227 Millionen US-Dollar verkauft, wie »Unsere SNB«, eine Koalition von Umweltorganisationen, erklärte. 2020 hatte die SNB angekündigt, nicht mehr in Firmen zu investieren, die vorwiegend im Bereich der Kraftwerkskohle tätig sind. (Reuters/jW)