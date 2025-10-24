Aus: Ausgabe vom 24.10.2025, Seite 14 / Medien
Israel: Kein Zugang für Journalisten nach Gaza
Jerusalem. Internationale Journalisten bekommen nach wie vor keinen freien Zugang zum Gazastreifen. Vor dem höchsten Gericht in Jerusalem gab es eine Anhörung zu einem Antrag des Auslandspresseverbands (FPA), Journalisten Reisen in den abgeriegelten Küstenstreifen zu erlauben. Das Gericht gewährte der israelischen Regierung weitere 30 Tage Aufschub, um eine klare Position vorzulegen. Der Auslandspresseverband warf Israel Verzögerungstaktik vor. (dpa/jW)
