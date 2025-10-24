Hamburg. Konkret stellt seine Printausgabe ein. Ab Januar wird das Politmagazin nur noch als E-Paper erscheinen, wie die Zeitschrift nach jW-Informationen ihren Autoren mitteilte. Als Gründe dafür gibt Konkret die stark gestiegenen Kosten für Druck und Vertrieb an. Ein Problem sei auch, dass sich mit jeder politischen Krise Teile der Leserschaft verabschiedeten. Dass letzteres immer auch damit zusammenhängt, wie über politische Krisen berichtet wird, ist vielleicht auch Teil der Ursachensuche. Aber bekannt ist davon nichts. 1957 gegründet, wurde die Zeitschrift für Politik und Kultur seit 1974 im Neuen Konkret-Verlag herausgegeben. Bis auf eine gut einjährige Unterbrechung konnte das Magazin am Kiosk gekauft und abonniert werden. Ein Abonnement wird weiterhin möglich sein. Aber nur noch digital. Die Kosten für Druck und Porto wird Konkret einsparen (müssen). (jW)