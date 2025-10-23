Konferenz für kommunistische Praxis

Waiblingen. Die Veranstalter werben mit der ersten roten Gewerkschaftskonferenz, die diesen Sonnabend im baden-württembergischen Waiblingen stattfinden wird. Arbeiter, Gewerkschafter, Antifaschistischen und Kommunisten aus dem Raum Rems-Murr und Ludwigsburg, die im »roten Gewerkschaftstreffen« organisiert sind, haben sich aufgemacht, eine Leerstelle in der radikalen Linken zu füllen. »Wenn wir als Kommunistinnen und Kommunisten ernsthaft von der Macht der Arbeiterklasse sprechen, müssen wir sie auch dort organisieren, wo sie lebt und arbeitet«, heißt es in der Pressemitteilung zu der explizit praxisorientierten Konferenz. Sie richte sich »ausdrücklich an alle, die bereit sind, politische Arbeit dort zu leisten, wo das Proletariat tatsächlich ist: im Krankenhaus, in der Produktion, in der Logistik oder in der Industrie«.(jW)