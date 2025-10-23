Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Milliardenschäden nach Cyberangriff auf Jaguar
London. Ein Hackerangriff auf den Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) im August hat der britischen Wirtschaft einen Schaden von schätzungsweise 1,9 Milliarden Pfund zugefügt. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht einer unabhängigen Cybersicherheitsorganisation hervor. »Der Vorfall scheint das wirtschaftlich schädlichste Cyberereignis zu sein, das Großbritannien je getroffen hat«, heißt es in dem Bericht. Mehr als fünftausend Organisationen seien betroffen gewesen. (Reuters/jW)
