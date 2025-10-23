Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Milliardenschäden nach Cyberangriff auf Jaguar

London. Ein Hackerangriff auf den Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) im August hat der britischen Wirtschaft einen Schaden von schätzungsweise 1,9 Milliarden Pfund zugefügt. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht einer unabhängigen Cybersicherheitsorganisation hervor. »Der Vorfall scheint das wirtschaftlich schädlichste Cyberereignis zu sein, das Großbritannien je getroffen hat«, heißt es in dem Bericht. Mehr als fünftausend Organisationen seien betroffen gewesen. (Reuters/jW)

