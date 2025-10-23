Milliardenkosten für Wiederaufbau Syriens

Damaskus. Der Wiederaufbau in Syrien nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg könnte nach Schätzungen der Weltbank mehr als 216 Milliarden US-Dollar (etwa 192 Milliarden Euro) kosten. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation hervor. Der Wert entspricht dem Zehnfachen des geschätzten syrischen Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 2024. Die direkten Schäden an der Infrastruktur, Wohngebäuden und anderen Gebäuden werden auf 108 Milliarden Dollar geschätzt, so der Bericht weiter. Insbesondere die Provinz und Aleppo und das Umland von Damaskus seien schwer zerstört. (AFP/jW)