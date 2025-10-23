China wieder größter deutscher Handelspartner

Berlin. Die USA sind nicht mehr der wichtigste Handelspartner der BRD, sondern China. Mit den Vereinigten Staaten wurden von Januar bis August Güter im Wert von 162,8 Milliarden Euro gehandelt, während sich der Warenaustausch mit China auf 163,4 Milliarden Euro summierte. Das geht aus Berechnungen von Reuters auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Noch im ersten Halbjahr hatten die USA vorn gelegen. Erst 2024 nahmen sie China den Titel als wichtigster deutscher Handelspartner ab. Gründe sind die hohen US-Zölle und preisgünstige Konkurrenz aus China. (Reuters/jW)