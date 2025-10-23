Japan: Milliardenpaket für Konjunktur geplant

Tokio. Japans neue Ministerpräsidentin Takaichi Sanae plant laut mit den Plänen vertrauten Regierungsmitarbeitern ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Es könnte ein Volumen von mehr als 13,9 Billionen Yen (rund 85 Milliarden Euro) haben, wie Reuters am Mittwoch berichtete. Ferner will Takaichi anscheinend die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken beschleunigen. US-Präsident Donald Trump wird nächste Woche in Japan zu Verhandlungen über neue »Handelsdeals« erwartet. Takaichi war am Dienstag zur ersten Ministerpräsidentin des Landes gewählt worden. Ihr Wahlerfolg gilt als deutlicher Rechtsruck. (Reuters/jW)