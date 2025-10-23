Japan: Milliardenpaket für Konjunktur geplant
Tokio. Japans neue Ministerpräsidentin Takaichi Sanae plant laut mit den Plänen vertrauten Regierungsmitarbeitern ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Es könnte ein Volumen von mehr als 13,9 Billionen Yen (rund 85 Milliarden Euro) haben, wie Reuters am Mittwoch berichtete. Ferner will Takaichi anscheinend die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken beschleunigen. US-Präsident Donald Trump wird nächste Woche in Japan zu Verhandlungen über neue »Handelsdeals« erwartet. Takaichi war am Dienstag zur ersten Ministerpräsidentin des Landes gewählt worden. Ihr Wahlerfolg gilt als deutlicher Rechtsruck. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Fico gibt nachvom 23.10.2025
-
Konkurrenzdruck im Weltallvom 23.10.2025