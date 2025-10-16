Stromabschaltungen in der ganzen Ukraine

Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (Kiew, 13.10.2025)

Kiew. In der Ukraine sind landesweit Notfallstromabschaltungen angeordnet worden. »Der Grund für die eingeführten Einschränkungen sind die Folgen der vorherigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur«, teilte das Energieministerium in Kiew am Mittwoch bei Telegram mit. Ausgenommen seien nur wenige Teile der nordostukrainischen Region Tschernihiw, in denen bereits reguläre stundenweise Stromabschaltungen gelten und das östliche Gebiet Donezk. Die Behörde rief die Bevölkerung zum Stromsparen auf. In weiten Teilen der Ukraine sinken die Temperaturen in der Nacht bereits in den unteren einstelligen Bereich. Aufgrund der jüngsten russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen wurde der Start der Saison für Fernheizsysteme in den Städten bereits aufgeschoben. Viele Städter können nur mit Stromheizungen und Klimaanlagen ihre Wohnungen erwärmen. (dpa/jW)