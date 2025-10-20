Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Vorstandsgehälter sinken, aber nur für Frauen

Berlin. In den Chefetagen der größten deutschen Unternehmen ist einer Untersuchung zufolge 2024 weniger Geld verdient worden – allerdings gilt das fast nur für die weiblichen Vorstandsmitglieder. Die durchschnittliche Vergütung weiblicher Vorstände ohne Berücksichtigung der Vorstandsvorsitzenden sank um elf Prozent auf 2,15 Millionen Euro, wie der Beratungskonzern EY am Sonntag mitteilte. Das durchschnittliche Vorstandsgehalt der Männer legte derweil um 0,4 Prozent auf 2,27 Millionen zu. Laut EY ist es das erste Mal seit 2014 so, dass das Gehalt von Frauen in deutschen Topkonzernen weniger geworden ist. (AFP/jW)

