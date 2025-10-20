Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Großbrand auf Airport in Bangladesch

Dhaka. Bei einem verheerenden Brand in Bangladesch ist der Frachtkomplex des wichtigsten internationalen Flughafens des Landes zerstört worden. Die Feuerwehr habe den Brand am Hasrat Schahdschalal International Airport in der Hauptstadt Dhaka unter Kontrolle gebracht, der Frachtkomplex des Flughafens mit allen dort gelagerten Importwaren sei jedoch den Flammen zum Opfer gefallen, sagte Airport-Chef S. M. Ragib Samad am Sonntag. Regierungsangaben zufolge wurde eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Brandstiftung eingeleitet. (AFP/jW)

