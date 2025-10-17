Medien lehnen Zensur durch Pentagon ab

Washington. Mehrere internationale und US-Medienunternehmen haben neue Beschränkungen des US-Kriegsministeriums für die Berichterstattung über das US-Militär abgelehnt. AFP erklärte am Dienstag, diese seien »nicht ausreichend klar« und »offenbar im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus«. Medien droht ein Entzug ihrer Presseakkreditierung. Laut Pentagon dürfen keine Informationen veröffentlicht werden, die nicht zuvor offiziell freigegeben wurden. Von Medienvertretern wurde verlangt, sich in einer eidesstattlichen Erklärung zur Einhaltung der neuen Bestimmungen zu verpflichten. Neben AFP lehnten unter anderem New York Times und Associated Press und weitere US-Sender die neuen Richtlinien ab. Auch rechte Medien wie Fox News, Washington Times und Newsmax schlossen sich an. (AFP/jW)