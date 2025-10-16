DGB: Arbeitszeitgesetz funktioniert

Frankfurt am Main. Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales einberufene Sozialpartnerdialog zum Arbeitszeitgesetz ist beendet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen die geplante Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes und eine Abschaffung des Achtstundentags weiterhin ab, erklärte die IG Metall am Mittwoch. Der Dialog habe gezeigt, dass das Arbeitszeitgesetz in seiner jetzigen Form funktioniere. Flexible Arbeitszeitmodelle seien längst Realität. Ein Aufweichen des Arbeitszeitgesetzes bringe Unternehmen erweiterte Befugnisse, während der Schutz für Beschäftigte – insbesondere für jene ohne Tarifbindung – eingeschränkt würde.

Statt die tägliche Höchstarbeitszeit auszuweiten, brauchen Beschäftigte mehr Arbeitszeitsouveränität. Dies gilt besonders für Frauen. Viele von ihnen seien bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, bräuchten dafür aber die richtigen Rahmenbedingungen. (jW)