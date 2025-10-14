Chinas Exporte wachsen deutlich

Beijing. Chinas Exporte sind im September überraschend stark gestiegen – auch diejenigen in die USA. Die Ausfuhren insgesamt legten im Vorjahresvergleich um 8,3 Prozent zu, wie der chinesische Zoll am Montag mitteilte. Die Exporte in die USA stiegen demnach im Vormonatsvergleich um 8,6 Prozent auf eine Summe von 34,3 Milliarden US-Dollar (29,5 Milliarden Euro) und machten damit zehn Prozent aller Ausfuhren der Volksrepublik aus. (AFP/jW)