Milliardenauftrag für Hochtief in AKW

Sellafield. Deutschlands größter Baukonzern Hochtief hat sich einen 595 Millionen Pfund schweren Kernkraft- und Infrastrukturrahmenvertrag am britischen Atomkraftwerk Sellafield gesichert. Insgesamt gehe es um Aufträge im Gesamtwert von bis zu 2,9 Milliarden Pfund, die an Hochtief und zwei weitere Unternehmen vergeben wurden, teilte der Konzern am Montag mit. Der Auftrag habe eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren. Er umfasse die Planung, das Engineering und die Umsetzung von Infrastrukturarbeiten zur Unterstützung des Kernkraftwerksbetriebs und zur Stillegung von Anlagen. (Reuters/jW)