Expo 2025 in Osaka beendet
Osaka. Mehr als 27 Millionen Besucher und ein Gewinn von mindestens 23 Milliarden Yen (130 Millionen Euro): In Osaka ist am Montag die unerwartet erfolgreiche Weltausstellung zu Ende gegangen. Während der Expo stellten sechs Monate lang mehr als 160 Länder, Regionen und Organisationen auf einem riesigen Areal am Wasser Futuristisches aus Bereichen wie Medizin, Raumfahrt und künstlicher Intelligenz aus. Japan hatte ursprünglich befürchtet, dass die Expo aufgrund des geringen Medien- und Publikumsinteresses ein Flop werden würde. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
