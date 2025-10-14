Mammutprozess zu Dieselskandal

London. In Großbritannien startete am Montag der Prozess gegen eine Reihe von Autobauern, denen Manipulation der Abgaswerte ihrer Fahrzeuge vorgeworfen wird. In dem auf drei Monate angesetzten Gerichtsverfahren vor dem High Court in London soll die Frage geklärt werden, ob in Dieselautos von Mercedes, Ford, Peugeot-Citroën, Renault und Nissan eingebaute Systeme dazu dienten, die Abgasvorschriften zu umgehen. Der Prozess gegen die fünf Hauptangeklagten soll einen Präzedenzfall für andere Hersteller schaffen und könnte den Weg für Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe ebnen. Die Klagen wurden im Namen von 1,6 Millionen Autofahrern gegen 14 Konzerne eingereicht, darunter auch Jaguar Land Rover, Toyota, Vauxhall-Opel und BMW. (AFP/jW)