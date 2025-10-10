Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
Aus: Ausgabe vom 10.10.2025, Seite 14 / Medien

Mehr Redaktionen nutzen KI

Berlin. 96 Prozent der Redaktionen deutscher Medienhäuser nutzen generative künstliche Intelligenz (KI) in ihrer Arbeit, das sind elf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem am Donnerstag vorgelegten KI-Reifegrad-Report des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und KI-Spezialisten Retresco aus Berlin hervor. Dafür wurden Führungskräfte, Chefredaktionen sowie Praktiker aus nationalen und regionalen Medienhäusern befragt. 57 Prozent der Redaktionen beabsichtigen demnach vor allem, damit Kosten zu senken sowie ihre Effizienz zu steigern. Im Vorjahr waren es noch 24 Prozent. (jW)

