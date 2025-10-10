Kopenhagen. Der dänische Windenergiekonzern Ørsted, der derzeit insbesondere aus den USA Gegenwind erfährt, hat einen weitreichenden Stellenabbau angekündigt. Bis 2027 sollen 2.000 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Viertel der Belegschaft. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Januar eine Reihe von Dekreten unterzeichnet, die den Windenergiesektor in den USA weitgehend zum Stillstand brachten. (AFP/jW)