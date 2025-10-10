China verschärft Exportkontrollen

Beijing. China will ab sofort den Export von Technologien im Zusammenhang mit seltenen Erden strenger kontrollieren. Für die Ausfuhr jener Technologien und von aus seltenen Erden hergestellten Produkten sei fortan eine Genehmigung nötig, erklärte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag. Seltene Erden sind ein zentrales Thema im Handelskonflikt zwischen Beijing und Washington. China ist bei weitem Marktführer bei der Weiterverarbeitung seltener Erden. Die Metalle sind essentiell für eine Reihe von Zukunftstechnologien wie Windkraftanlagen und Batterien für E-Autos. (AFP/jW)