Industrieproduktion im August sinkt deutlich

Wiesbaden. Die Lage der Industriebetriebe in Deutschland bleibt schlecht. Im August ist die Produktion wegen eines Einbruchs in der Automobilindustrie deutlich stärker als erwartet gesunken. In den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Monatsvergleich um 4,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. (dpa/jW)