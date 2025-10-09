Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Industrieproduktion im August sinkt deutlich

Wiesbaden. Die Lage der Industriebetriebe in Deutschland bleibt schlecht. Im August ist die Produktion wegen eines Einbruchs in der Automobilindustrie deutlich stärker als erwartet gesunken. In den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Monatsvergleich um 4,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. (dpa/jW)

