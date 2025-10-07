Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

AMD: KI-Chips und Einstieg für Open AI

San Francisco. Der US-Chipproduzent AMD hat einen langfristigen milliardenschweren Auftrag zur Lieferung von KI-Prozessoren von Open AI erhalten. AMD-Manager Forrest Norrod erklärte gegenüber Reuters am Sonntag (Ortszeit), der Vertrag mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar eröffne dem Chat-GPT-Entwickler die Möglichkeit, mit bis zu zehn Prozent bei AMD einzusteigen. Ab Mitte 2026 soll AMD demnach Hunderttausende Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) liefern. (Reuters/jW)

