AMD: KI-Chips und Einstieg für Open AI
San Francisco. Der US-Chipproduzent AMD hat einen langfristigen milliardenschweren Auftrag zur Lieferung von KI-Prozessoren von Open AI erhalten. AMD-Manager Forrest Norrod erklärte gegenüber Reuters am Sonntag (Ortszeit), der Vertrag mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar eröffne dem Chat-GPT-Entwickler die Möglichkeit, mit bis zu zehn Prozent bei AMD einzusteigen. Ab Mitte 2026 soll AMD demnach Hunderttausende Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz (KI) liefern. (Reuters/jW)
