Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Allianz: Handelskrieg wird 2026 spürbar

Frankfurt am Main. Zollerhöhungen und Protektionismus werden den Welthandel auch 2026 stark belasten. Der Kreditversicherer Allianz Trade rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 0,6 Prozent im globalen Handel, nach zwei Prozent 2025. »2026 dürfte die Quittung des Handelskriegs folgen«, teilte die Allianz am Donnerstag mit. Erst 2027 ergebe sich wieder ein Handelsplus von voraussichtlich 1,8 Prozent. (AFP/jW)

