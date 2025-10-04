RWE: Rückzug von Wasserstoffprojekt

Essen. Der Energiekonzern RWE hat sich aus einem geplanten Projekt für »grünen Wasserstoff« in Namibia zurückgezogen. Die Nachfrage nach Wasserstoff sowie -derivaten wie Ammoniak entwickele sich langsamer als erwartet, erklärte ein Sprecher auf dpa-Anfrage am Donnerstag. Bereits Ende vergangenen Jahres seien entsprechende Projekte überprüft worden, darunter auch das Vorhaben in Namibia. Nach einer 2022 getroffenen Absichtserklärung zwischen RWE und Hyphen Hydrogen Energy sollte der Essener Konzern ab 2027 jährlich 300.000 Tonnen »grünes Ammoniak« aus Namibia beziehen. (dpa/jW)