junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

RWE: Rückzug von Wasserstoffprojekt

Essen. Der Energiekonzern RWE hat sich aus einem geplanten Projekt für »grünen Wasserstoff« in Namibia zurückgezogen. Die Nachfrage nach Wasserstoff sowie -derivaten wie Ammoniak entwickele sich langsamer als erwartet, erklärte ein Sprecher auf dpa-Anfrage am Donnerstag. Bereits Ende vergangenen Jahres seien entsprechende Projekte überprüft worden, darunter auch das Vorhaben in Namibia. Nach einer 2022 getroffenen Absichtserklärung zwischen RWE und Hyphen Hydrogen Energy sollte der Essener Konzern ab 2027 jährlich 300.000 Tonnen »grünes Ammoniak« aus Namibia beziehen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.