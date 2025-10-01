Mehr als 500 Entlassungen bei VW wegen Fehlverhaltens
Wolfsburg. Der VW-Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen. Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Bild.
Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen – allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Lufthansa-Piloten wollen streikenvom 01.10.2025
-
Gen Z trotzt der Monarchievom 01.10.2025
-
Orkan legt Toyota Brasil lahmvom 01.10.2025