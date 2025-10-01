Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
30.09.2025, 19:51:52 / Kapital & Arbeit

Mehr als 500 Entlassungen bei VW wegen Fehlverhaltens

Volkswagen_87408766(1).jpg
Julian Stratenschulte/dpa
Mitarbeiter arbeiten im VW Stammwerk im Karosseriebau (Wolfsburg, 7.3.2025)

Wolfsburg. Der VW-Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen. Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Bild.

Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen – allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben. (dpa/jW)

