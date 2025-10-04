Asahi-Bier: Cyberattacke erzeugt Lieferprobleme

Tokio. Die Asahi Group Holdings war am Freitag den fünften Tag in Folge von einem Cyberangriff betroffen. Associated Press zufolge gingen die Vorräte des beliebten Biers und anderer Produkte des Getränkeherstellers in einigen Geschäften zur Neige. Nach Angaben des Unternehmens hatte der Angriff am Montag zu Störungen geführt, die Bestellungen, Lieferungen und ein Kundencallcenter in Japan beeinträchtigten. (jW)