Wien: Großbank bei Sanktionspaket schonen
Brüssel. Österreich will im 19. Sanktionspaket der EU gegen Russland eine Regelung zur Entschädigung der Raiffeisen Bank International (RBI) erreichen. EU-Diplomaten erklärten am Freitag gegenüber Reuters, Wien poche auf eine entsprechende Klausel, wonach Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag im Wert von rund zwei Milliarden Euro freigegeben werden, die dem sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet werden. Ein russisches Gericht hatte Raiffeisen nach einer Klage von Deripaskas früherer Firma Rasperia zu einer Strafzahlung von zwei Milliarden Euro verurteilt. Dies war der Bank jedoch bislang nicht möglich, da die Aktien unter EU-Sanktionen eingefroren sind. Die RBI war am Mittwoch erneut mit einem Versuch, ihr Russland-Geschäft zu verkaufen, gescheitert. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Frankreich protestiert weitervom 04.10.2025
-
Geklautes Geld als Sicherheitvom 04.10.2025