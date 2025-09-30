USA: Angriff auf Mormonentempel

Grand Blanc. Nach Schüssen und einem Feuer in einem Gebetshaus der erzkonservativen religiösen Gemeinschaft der Mormonen in den USA ist die Zahl der Todesopfer gestiegen. Vier Menschen seien insgesamt gestorben, teilte die Polizei nach dem Blutbad in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan am Sonntag abend (Ortszeit) mit. Es gab zudem mindestens acht Verletzte. Der Tatverdächtige, ein 40jähriger, starb demnach im Schusswechsel mit der Polizei, nachdem er während eines Gottesdienstes am Sonntag morgen mit einem Fahrzeug die Eingangstür gerammt und darauf auf die Menge von Hunderten versammelten Gläubigen gefeuert haben soll. Das Gotteshaus sei zudem in Flammen aufgegangen und vollkommen niedergebrannt, da der Täter vermutlich auch Brandbeschleuniger eingesetzt habe. Hintergründe und Motive blieben zunächst unklar. (dpa/jW)