Tödliche Überfahrten über Ärmelkanal
Lille. Bei zahlreichen versuchten Überquerungen des Ärmelkanals sind am Wochenende vier Menschen gestorben, etwa 400 wurden von französischen Rettungskräften aus Seenot gerettet und nach Frankreich zurückgebracht. Dadurch sei die Zahl der Personen, die seit Jahresbeginn bei versuchten Überfahren ums Leben kamen, auf 27 gestiegen, wie AFP am Montag meldete. Nach britischen Angaben sind seit Januar mehr als 32.000 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen – mehr als je zuvor. Allein am Sonnabend kamen demnach 895 auf zwölf Booten an. Das entspricht einem Schnitt von etwa 75 Passagieren pro Boot. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Trump verstärkt Inlandsterrorvom 30.09.2025
-
Khans Partei kämpftvom 30.09.2025
-
Lüge Israels aufgedecktvom 30.09.2025
-
Moldau sichert sich EU-Kursvom 30.09.2025
-
Widerstand gegen Abschiebeplänevom 30.09.2025