Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 2 / Ausland

Tödliche Überfahrten über Ärmelkanal

Lille. Bei zahlreichen versuchten Überquerungen des Ärmelkanals sind am Wochenende vier Menschen gestorben, etwa 400 wurden von französischen Rettungskräften aus Seenot gerettet und nach Frankreich zurückgebracht. Dadurch sei die Zahl der Personen, die seit Jahresbeginn bei versuchten Überfahren ums Leben kamen, auf 27 gestiegen, wie AFP am Montag meldete. Nach britischen Angaben sind seit Januar mehr als 32.000 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen – mehr als je zuvor. Allein am Sonnabend kamen demnach 895 auf zwölf Booten an. Das entspricht einem Schnitt von etwa 75 Passagieren pro Boot. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.