Iran verlässt Atomwaffensperrvertrag

Teheran. Nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Iran bereitet das iranische Parlament ein Gesetz zum Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) vor. »Es wurden 15 Gesetzentwürfe für den NPT-Austritt eingereicht und ein entsprechender Entwurf erstellt«, sagte Ebrahim Resaei, Sprecher der parlamentarischen Sicherheitskommission, am Montag. Nach den israelischen und US-Angriffen auf Irans Atomanlagen im Juni sowie der Reaktivierung der UN-Sanktionen durch die »E-3«-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sehe man keine Veranlassung für eine weitere NPT-Mitgliedschaft mehr, so Resaei. (dpa/jW)