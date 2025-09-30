Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 30.09.2025, Seite 2 / Ausland

Iran verlässt Atomwaffensperrvertrag

Teheran. Nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Iran bereitet das iranische Parlament ein Gesetz zum Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) vor. »Es wurden 15 Gesetzentwürfe für den NPT-Austritt eingereicht und ein entsprechender Entwurf erstellt«, sagte Ebrahim Resaei, Sprecher der parlamentarischen Sicherheitskommission, am Montag. Nach den israelischen und US-Angriffen auf Irans Atomanlagen im Juni sowie der Reaktivierung der UN-Sanktionen durch die »E-3«-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sehe man keine Veranlassung für eine weitere NPT-Mitgliedschaft mehr, so Resaei. (dpa/jW)

