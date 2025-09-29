Berlin. Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass unsere wöchentliche Kolumne »Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs« von Lucas Zeise in der Wochenendausgabe entfallen ist. Sie musste wegen Krankheit des Autors leider kurzfristig ausgesetzt werden. Der Autor ist wieder wohlauf, und daher wird sie am kommenden Sonnabend wieder normal erscheinen. Wir freuen uns darauf. (jW)