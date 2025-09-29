Irans Währung fällt auf Rekordtief

Teheran. Nach dem Wiederinkrafttreten von UN-Sanktionen gegen Iran ist der Wert der Landeswährung laut Finanzwebsites auf einen historischen Tiefstand gesunken. Auf dem Schwarzmarkt in der Islamischen Republik werde ein US-Dollar mittlerweile mit rund 1,12 Millionen Rial gehandelt und der Euro mit 1,32 Millionen Rial, hieß es am Sonntag auf den Referenzinternetseiten Bonbast und Alanchand.

(AFP/jW)