Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Irans Währung fällt auf Rekordtief
Teheran. Nach dem Wiederinkrafttreten von UN-Sanktionen gegen Iran ist der Wert der Landeswährung laut Finanzwebsites auf einen historischen Tiefstand gesunken. Auf dem Schwarzmarkt in der Islamischen Republik werde ein US-Dollar mittlerweile mit rund 1,12 Millionen Rial gehandelt und der Euro mit 1,32 Millionen Rial, hieß es am Sonntag auf den Referenzinternetseiten Bonbast und Alanchand.
(AFP/jW)
