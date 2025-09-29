Milliardenhilfe für Jaguar Land Rover
London. Nach einem »schweren Cyberangriff« auf den Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat die britische Regierung Unterstützung in Milliardenhöhe zugesagt. Wie Minister Peter Kyle am Sonntag mitteilte, werde die Regierung Jaguar mit einer Kreditgarantie von »bis zu 1,5 Milliarden Pfund« (1,72 Milliarden Euro) unterstützen, um die Lieferketten und Bargeldreserven des Unternehmens zu stützen sowie »qualifizierte Arbeitsplätze« in Großbritannien zu sichern.
Jaguar Land Rover – ein Unternehmen im Besitz der indischen Tata-Gruppe – hatte den Cyberangriff Anfang September gemeldet. Die Produktion in seinen britischen Werken wurde vorerst eingestellt. (AFP/jW)
