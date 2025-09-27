Miliardenaufträge für Boeing

Washington. Der US-Flugzeugbauer Boeing erhält milliardenschwere Aufträge von den Fluggesellschaften Turkish Airlines und Norwegian Air. Wie Turkish Airlines am Freitag mitteilte, plant die Airline, bis zu 225 Boeing-Flugzeuge zu kaufen. Man habe sich für den Kauf von 75 Maschinen des Typs B787 von Boeing entschieden, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung an die Börse in Istanbul. Dabei handele es sich um 50 Festbestellungen und 25 Optionen. Verhandlungen über den Kauf weiterer 150 Flugzeuge des Typs 737-Max seien zudem abgeschlossen. Die norwegische Billigfluglinie Norwegian Air erhöhte ihre Bestellungen mit dem Kauf von weiteren 30 Maschinen des Typs 737-Max 8 auf nun 80 Flugzeuge. (Reuters/jW)