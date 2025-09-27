Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Italien: Kartellstrafe für Tankstellenbetreiber
Rom. Die italienische Kartellbehörde hat gegen die Mineralölkonzerne Eni, Esso, Ip, Q8, Saras und Tamoil insgesamt 937 Millionen Euro Geldstrafe wegen wettbewerbswidriger Preisabsprachen verhängt. Wie die Behörde AGCM am Freitag in Rom mitteilte, sollen sich die Konzerne bezüglich der im Kraftstoffpreis enthaltenen Biokomponente an den Tankstellen abgesprochen haben. Die Strafen beziehen sich auf den Zeitraum von Anfang 2020 bis Mitte 2023. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Nun sollen es Pharmazölle seinvom 27.09.2025
-
Reichtum auf Pumpvom 27.09.2025