Neue Medienangebote für den Osten geplant

Berlin. Verleger Holger Friedrich, mit seiner Frau Silke Eigentümer des Berliner Verlags (u. a. Berliner Zeitung), plant ein Angebot an Regionalmedien in den ostdeutschen Bundesländern, berichtete das Manager-Magazin Ende vergangener Woche. Dafür habe er sich Rechte an 14 Medienmarken für alle ehemaligen Bezirksstädte der DDR gesichert, darunter Leipzigerzeitung.com oder Neubrandenburgerzeitung.com. »Mittelfristig« soll die Expansion auch mit Printausgaben am Wochenende flankiert werden. »Wir wollen den Osten flächendeckend mit Nachrichten versorgen«, so Friedrich laut Turi2. (jW)