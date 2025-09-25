Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
RWE und Total erhalten Windpark-Zuschlag
Paris. Der französische Energieriese Total hat zusammen mit dem Essener Energiekonzern RWE in Frankreich den Zuschlag für den Bau eines Windparks vor der Küste der Normandie erhalten. Wie die französische Regierung am Mittwoch bekanntgab, setzten sich die beiden Unternehmen bei der Ausschreibung für das Offshoreprojekt »Centre Manche 2« durch, das etwa 40 Kilometer vor der Küste entstehen soll. Das Projekt soll rund 4,5 Milliarden Euro kosten. Die Fertigstellung ist für 2033 anvisiert. (AFP/jW)
