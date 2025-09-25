Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

RWE und Total erhalten Windpark-Zuschlag

Paris. Der französische Energieriese Total hat zusammen mit dem Essener Energiekonzern RWE in Frankreich den Zuschlag für den Bau eines Windparks vor der Küste der Normandie erhalten. Wie die französische Regierung am Mittwoch bekanntgab, setzten sich die beiden Unternehmen bei der Ausschreibung für das Offshoreprojekt »Centre Manche 2« durch, das etwa 40 Kilometer vor der Küste entstehen soll. Das Projekt soll rund 4,5 Milliarden Euro kosten. Die Fertigstellung ist für 2033 anvisiert. (AFP/jW)

