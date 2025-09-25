USA: Einstieg bei Lithiumkonzern

Washington. Die US-Regierung will sich Insidern zufolge mit bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber Lithium Americas beteiligen. Dies ist Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar für das Lithiumprojekt Thacker Pass des Unternehmens. Thacker Pass im Bundesstaat Nevada soll nach der für 2028 geplanten Eröffnung die größte Lithiummine der westlichen Hemisphäre werden. Das Projekt gilt als entscheidend für den Aufbau einer eigenen westlichen Lieferkette für den Batterierohstoff und soll die Abhängigkeit von China verringern. (Reuters/jW)