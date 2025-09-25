China verzichtet auf Handelsvorteile
Beijing. China will künftig eine Sonderregelung der Welthandelsorganisation (WTO), die sogenannten Entwicklungsländern vorbehalten ist, nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Ankündigung unterstreiche den Einsatz der Volksrepublik, das multilaterale Handelssystem mit Maßnahmen zu stützen, sagte Chinas internationaler Chefverhandler Li Chenggang in Beijing. Die »besondere und differenzierte Behandlung« der WTO ermöglicht etwa, höhere Zölle festzusetzen, oder gibt mehr Zeit für die Umsetzung von Abkommen. China komme mit dem Schritt seiner Rolle als »verantwortungsvolles Hauptentwicklungsland« nach, sagte Ministerpräsident Li Qiang bei der UN-Generalversammlung am Dienstag.(dpa/jW)
