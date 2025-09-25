Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China verzichtet auf Handelsvorteile

Beijing. China will künftig eine Sonderregelung der Welthandelsorganisation (WTO), die sogenannten Entwicklungsländern vorbehalten ist, nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Ankündigung unterstreiche den Einsatz der Volksrepublik, das multilaterale Handelssystem mit Maßnahmen zu stützen, sagte Chinas internationaler Chefverhandler Li Chenggang in Beijing. Die »besondere und differenzierte Behandlung« der WTO ermöglicht etwa, höhere Zölle festzusetzen, oder gibt mehr Zeit für die Umsetzung von Abkommen. China komme mit dem Schritt seiner Rolle als »verantwortungsvolles Hauptentwicklungsland« nach, sagte Ministerpräsident Li Qiang bei der UN-Generalversammlung am Dienstag.(dpa/jW)

