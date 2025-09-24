Nvidia investiert Milliarden in Open AI

Santa Clara. Der Chiphersteller Nvidia will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85 Milliarden Euro) den Platz in zukünftigen Rechenzentren des Chat-GPT-Entwicklers Open AI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Zulieferer von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software im Bereich künstlicher Intelligenz. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll Nvidia auch eine Beteiligung an Open AI erhalten.(dpa/jW)