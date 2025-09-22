Forschungsministerin will BAföG-Image reformieren
Berlin. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat eine Reform des BAföG zum Wintersemester 2026/2027 in Aussicht gestellt. »Es ist nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der Anspruchsberechtigten das BAföG gar nicht beantragt, auch weil das Verfahren immer noch zu kompliziert und nicht niedrigschwellig genug ist«, sagte Bär der Rheinischen Post vom Sonnabend. Ziel müsse es daher sein, das BAföG »digitaler, einfacher und bekannter« zu machen, betonte die Ministerin. »Wir möchten das verstaubte Image aufbrechen und das Angebot interessanter machen.« (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Von Hamburg nach Gazavom 22.09.2025
-
Neue Hüftgelenke nicht für jedenvom 22.09.2025
-
Hardliner fordern Abschussvom 22.09.2025
-
Verzerrte Gerechtigkeitvom 22.09.2025
-
Kriegstüchtige Flotte mit Hakenvom 22.09.2025
-
Quittung für die IG Metallvom 22.09.2025