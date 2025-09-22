Managerin Evelyn Palla soll DB-Chefin werden
Berlin. Am Wochenende wurde bekannt, dass die bisherige Chefin der Bahn-Regionalverkehrstochter DB Regio, Evelyn Palla, künftig den Gesamtkonzern führen soll. Sie übernimmt den Posten vom bisherigen Bahnchef Richard Lutz, dessen Abgang im August bekannt wurde. Palla soll am Montag offiziell vorgestellt werden. In den Folgetagen dürfte sie dann vom Konzernaufsichtsrat bestellt werden. Dem Vorstand gehört sie bereits seit 2019 an. Die gebürtige Südtirolerin verantwortete zuletzt den Regionalverkehr bei der Bahn und führte die Konzerntochter wieder in die schwarzen Zahlen, wie es heißt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
