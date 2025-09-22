Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 5 / Inland

Managerin Evelyn Palla soll DB-Chefin werden

Berlin. Am Wochenende wurde bekannt, dass die bisherige Chefin der Bahn-Regionalverkehrstochter DB Regio, Evelyn Palla, künftig den Gesamtkonzern führen soll. Sie übernimmt den Posten vom bisherigen Bahnchef Richard Lutz, dessen Abgang im August bekannt wurde. Palla soll am Montag offiziell vorgestellt werden. In den Folgetagen dürfte sie dann vom Konzernaufsichtsrat bestellt werden. Dem Vorstand gehört sie bereits seit 2019 an. Die gebürtige Südtirolerin verantwortete zuletzt den Regionalverkehr bei der Bahn und führte die Konzerntochter wieder in die schwarzen Zahlen, wie es heißt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.