Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 4 / Inland

Oktoberfest: Hitlergruß und Belästigungen

München. Bilanz des ersten Oktoberfesttages: Ein 25jähriger Italiener wurde laut Polizei angezeigt, weil er in einem Zelt den sogenannten Hitlergruß zeigte. Eine Schweizer Touristengruppe musste nach einer Maßkrugschlägerei 18.000 Euro hinterlegen – es ging um die raren Sitzplätze. Zudem registrierte die Polizei fünf sexuelle Belästigungen, ein 23jähriger soll Notfallsanitäterinnen begrapscht haben. Zwei mutmaßliche Taschendiebe wurden gefasst. Außerdem versuchte ein 55jähriger, einen 19jährigen Verwandten aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Nun wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt. (dpa/jW)

