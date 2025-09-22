RBB-Streit: Richterin möglicherweise befangen
Berlin. Der Streit zwischen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und Exintendantin Patricia Schlesinger dauert an. Medienberichten vom Sonntag zufolge muss das Kammergericht nun entscheiden, ob eine Richterin befangen ist. Sie hatte selbst offengelegt, früher Nachbarin Schlesingers gewesen zu sein. Während Schlesingers Anwalt darin kein Problem sieht, äußerte sich der RBB nicht. Das Gericht entscheidet ohne die betroffene Richterin. Hintergrund ist ein Zivilprozess, in dem beide Seiten Ansprüche erheben. Nach einem Urteil des Landgerichts, das teils beiden Seiten recht gab, legten beide Berufung ein. Der Skandal um Schlesinger erschütterte 2022 den RBB. Es kamen damals Vorwürfe der Verschwendung und der Vetternwirtschaft auf. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Von Hamburg nach Gazavom 22.09.2025
-
Neue Hüftgelenke nicht für jedenvom 22.09.2025
-
Hardliner fordern Abschussvom 22.09.2025
-
Verzerrte Gerechtigkeitvom 22.09.2025
-
Kriegstüchtige Flotte mit Hakenvom 22.09.2025
-
Quittung für die IG Metallvom 22.09.2025