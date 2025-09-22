RBB-Streit: Richterin möglicherweise befangen

Berlin. Der Streit zwischen dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und Exintendantin Patricia Schlesinger dauert an. Medienberichten vom Sonntag zufolge muss das Kammergericht nun entscheiden, ob eine Richterin befangen ist. Sie hatte selbst offengelegt, früher Nachbarin Schlesingers gewesen zu sein. Während Schlesingers Anwalt darin kein Problem sieht, äußerte sich der RBB nicht. Das Gericht entscheidet ohne die betroffene Richterin. Hintergrund ist ein Zivilprozess, in dem beide Seiten Ansprüche erheben. Nach einem Urteil des Landgerichts, das teils beiden Seiten recht gab, legten beide Berufung ein. Der Skandal um Schlesinger erschütterte 2022 den RBB. Es kamen damals Vorwürfe der Verschwendung und der Vetternwirtschaft auf. (dpa/jW)