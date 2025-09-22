Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 4 / Inland

Bericht: Nachfrage nach Bunkern wächst

Berlin. Angesichts der weltpolitischen Lage ist die private Nachfrage nach kleinen Bunkern gestiegen. Der Hersteller BSSD Defence verzeichnete seit Januar einen Anstieg der Anfragen um 50 Prozent, wie Bild am Sonntag berichtete. Unternehmenschef Mario Piejde zufolge stammen mehr als die Hälfte der Anfragen von Firmen und Vermietern. Auch das »Deutsche Schutzraum-Zentrum« aus München bestätigte demnach einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach kleinen Bunkern. »Besonders nach den aktuellen Ereignissen in Polen haben wir eine erhöhte Anfrage nach Beratungsterminen«, zitiert Bild einen Sprecher. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.