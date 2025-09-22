Bericht: Nachfrage nach Bunkern wächst

Berlin. Angesichts der weltpolitischen Lage ist die private Nachfrage nach kleinen Bunkern gestiegen. Der Hersteller BSSD Defence verzeichnete seit Januar einen Anstieg der Anfragen um 50 Prozent, wie Bild am Sonntag berichtete. Unternehmenschef Mario Piejde zufolge stammen mehr als die Hälfte der Anfragen von Firmen und Vermietern. Auch das »Deutsche Schutzraum-Zentrum« aus München bestätigte demnach einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach kleinen Bunkern. »Besonders nach den aktuellen Ereignissen in Polen haben wir eine erhöhte Anfrage nach Beratungsterminen«, zitiert Bild einen Sprecher. (AFP/jW)