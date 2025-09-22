Ministerin Reiche: Erbschaftsteuer ist »Gift«

Berlin. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hält nichts von Forderungen, die Erbschaftsteuer anzuheben. »Meine grundsätzliche Überzeugung bleibt, dass jede Erhöhung von Steuern dem Standort eher schadet als nutzt«, sagte die CDU-Politikerin Bild am Sonntag. »Wie bei der sogenannten Reichensteuer oder einer Vermögensabgabe bin ich bei einer Erbschaftsteuer skeptisch, wenn diese dazu führt, dass Unternehmen entscheiden, sich aus Deutschland zurückzuziehen«, fügte Reiche hinzu. Steuererhöhungen seien in einer Zeit wachstumshemmender Bedingungen »Gift«. (dpa/jW)